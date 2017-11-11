Билялетдинов — о критике игры Ткачёва в сборной: ничего не могу сказать

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как изменились тренировки команды в связи с перерывом на игры национальных сборных.



«Конечно, определённые неудобства есть. Звенья разбиты, но ничего не поделаешь. Надо правильно выйти из этой ситуации. Кто сыграет из сборников в Минске? Насколько я знаю, Секач, Ткачёв, Токранов прилетают 12 ноября ночью, остальные 13-го числа. Пока не могу сказать, сыграют ли они.



За счёт чего заслужил вызов в сборную Токранов? Это разноплановый игрок, мы его ставили и в атаку. У него есть хорошие качества, чтобы играть и в атаке, и в обороне. Игрок взрослеет, прибавляет, если он не лодырь и не глупый.



Справедлива ли критика тренерским штабом сборной России Владимира Ткачёва? К сожалению, мне не удалось посмотреть игру. Я был в отъезде, ничего не могу сказать», — цитирует тренера «Спорт Бизнес Online».

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