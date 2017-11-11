Шипачёв: после двух месяцев непоняток решил, что отдам деньги и уеду домой

Нападающий Вадим Шипачёв, вернувшийся из «Вегас Голден Найтс» в СКА, рассказал, почему не отправился в другой клуб НХЛ.



«Сказали, что еду в АХЛ, но при этом сразу дали трансферную карту, дав понять, что на меня не рассчитывают и надо искать другой клуб. Я читал, что пишут, и не понимал, что происходит – как будто они хотели, чтобы я сам расторг контракт. При этом «Вегас» варианты не искал, хотя, вроде бы, нужнее это было именно клубу. Но они, видимо, хотели, чтобы я сам всё расторг и отдал им деньги. Говорили ещё, что я не пришёл на игру, хотя с утра раскаток не было, что даже если заиграю в АХЛ, то в основу не поднимут. После этого решил, что быть здесь не хочу.



У агента был об этом разговор с генменеджером, они договорились о том, что нам нужно несколько дней на поиск нового клуба, поэтому я уехал из Чикаго в Лас-Вегас. Макфи при этом не сообщил «Чикаго Вулфс» о том разговоре, поэтому там и решили, что я сбежал. После этого в прессе снова появились истории, что я поехал к жене, потому что она не знает английского — откуда вообще это всё взялось? Дома поговорил с семьёй, и после двух месяцев таких непоняток, улыбок, разговоров, не имеющих ничего общего с реальностью, мы решили, что хватит: я отдам им деньги, и мы поедем в Россию», — рассказал игрок официальному сайту СКА.

Нападающий Вадим Шипачёв вернулся в СКА