Миронов заменит Задорова во втором матче в Стокгольме, Варламов не сыграет

Перед вторым матчем «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз» тренерский штаб «лавин» решил провести замены в составе команды, информирует североамериканский журналист Дэн Розен в своём «твиттере».
Начнёт встречу на скамейке запасных российский голкипер Семён Варламов, отразивший в первой игре с «Оттавой» 28 бросков по своим воротам из 32 (87,5%). Защитника Никиту Задорова, закончившего первую встречу с показателем полезности "-1", заменит другой российский защитник — Андрей Миронов, который в нынешнем сезоне сыграл четыре матча в основе.
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