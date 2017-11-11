Лаюнен: СКА выигрывает за счёт индивидуального мастерства отличных игроков

Защитник московского «Спартака» Вилле Лаюнен поделился мнением о самых сложных соперниках в КХЛ.



СКА, «Йокерит» — думаю, именно эти команды на данный момент были самыми сильными нашими соперниками. У питерского клуба отличный подбор игроков, они выигрывают как минимум за счёт индивидуального мастерства, плюс могут превращать в гол буквально каждый момент у ворот соперника. В общем, это действительно сильная сплочённая команда. В «Йокерите» отмечу отлично выстроенную линию игры, которой придерживаются все игроки без исключения. Думаю, именно поэтому у них такие хорошие результаты.



Кто выиграет Кубок? Сложно выделить кого-то одного: всё-таки в плей-офф для выхода в следующий раунд необходимо одержать четыре победы, а значит, у каждой команды есть шансы перетянуть одеяло на себя. На Востоке, думаю, в финале конференции встретятся Казань и Омск – это две сильные команды, которые на сегодняшний день показывают хорошую игру. На Западе выделю СКА, ЦСКА и «Йокерит». Ну а кто из них окажется сильней – узнаем весной», — цитирует Лаюнена официальный сайт «Спартака».

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