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Сборная России забила четыре гола за пять минут и обыграла Швейцарию на Евротуре

Хоккей

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в рамках Евротура, встреча завершилась со счётом 6:2.

Счёт в матче открыли россияне, на 5-й минуте Максим Шалунов мощным броском забросил шайбу в ворота. Соперник до конца 20-минутки сумел отыграться и выйти вперёд, голами отметились Симон Мозер и Венсан Праплан. До 47-й минуты игры шайб больше заброшено не было, а потом сборная России забила четырежды за пять минут, шайбы на свой счёт записали Сергей Калинин, Никита Нестеров, Валерий Ничушкин и Михаил Григоренко. Позже Владимир Ткачёв замкнул передачу Сергея Мозякина, установив окончательный счёт.

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Еврохоккейтур
11 ноября 2017, суббота. 14:30 МСК
Швейцария
2 : 6 2:1, 0:0, 0:5
Россия
0:1 – Шалунов (Гусев, Нестеров) – 04:19 (5x4), 1:1 – Мозер (дю Буа, Амбюль) – 14:49 (5x3), 2:1 – Праплан (Хас, Шеппи) – 19:34 (5x4), 2:2 – Калинин (Григоренко, Красковский) – 46:04 (5x5), 2:3 – Нестеров (Гусев, Хафизуллин) – 46:45 (5x5), 2:4 – Ничушкин (Мозякин, Киселевич) – 50:01 (5x5), 2:5 – Григоренко (Красковский, Токранов) – 51:08 (5x5), 2:6 – Ткачёв (Мозякин, Григоренко) – 59:47 (5x5)
Россия разгромила Швейцарию на олимпийском Евротуре. LIVE
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей
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