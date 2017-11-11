Сборная России забила четыре гола за пять минут и обыграла Швейцарию на Евротуре

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в рамках Евротура, встреча завершилась со счётом 6:2.



Счёт в матче открыли россияне, на 5-й минуте Максим Шалунов мощным броском забросил шайбу в ворота. Соперник до конца 20-минутки сумел отыграться и выйти вперёд, голами отметились Симон Мозер и Венсан Праплан. До 47-й минуты игры шайб больше заброшено не было, а потом сборная России забила четырежды за пять минут, шайбы на свой счёт записали Сергей Калинин, Никита Нестеров, Валерий Ничушкин и Михаил Григоренко. Позже Владимир Ткачёв замкнул передачу Сергея Мозякина, установив окончательный счёт.



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