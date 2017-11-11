Знарок: было много ненужных удалений, половину игры отыграли в меньшинстве

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над командой Швейцарии (6:2) на Кубке Карьяла.



«Тяжёлая игра была для нас, очень много ненужных удалений, половину игры сыграли в меньшинстве. Конечно, в моменте с пропущенными шайбами были индивидуальные ошибки. Безусловно, два быстрых гола взбодрили нас, сбросили груз и пошла игра. Надеялись, что так будет с первого периода. Красковский хорошо вошёл в игру. Ничушкину в колено шайба попала, поэтому ушёл раньше, будем смотреть сейчас», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.