Знарок: соперник был свежее, чемпионат Швейцарии немного проще, чем КХЛ

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над командой Швейцарии (6:2) на Кубке Карьяла.



«Удаление Плотникова не видел ещё на повторе. Судят на Евротуре непонятно. Контракт СКА с Шипачёвым? Давайте по сегодняшней игре. Мы знали, как Швейцария играет. В первых двух периодах соперник нас по скорости превосходил, по движению. Чемпионат у них немного попроще, чем у нас. Они начали позже, матчей меньше провели, у нас атмосфера напряжённее и тяжелее. Соперник был свежее нас. Шалунов неплохо влился в игру, гол забил. Оправдал ли путёвку в основную сборную? Мы сейчас всех игроков смотрим. Оправдал ли, будет видно потом. Поэтому меняем сочетания, готовимся.



Претензии к Ткачёву? От меня вы разве что-то слышали? Вот Харийса Витолиньша и спрашивайте. Войнов слабо сыграл? Если ваше мнение, то на лавку вставайте и будете решать, кто играть. Посмотрим, дадут ли одноматчевую дисквалификацию Плотникову. Если да, то будем менять сочетания», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.