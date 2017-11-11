Лемтюгов — о возвращении на лёд: впереди реабилитация, время лечит

Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов, выписанный из больницы, дал первое интервью после удаления селезёнки. Травмированный форвард наряду с Олегом Шилиным и Евгением Медведевым принял участие в мероприятии, посвящённом открытию клуба юных болельщиков «Авангарда».



«Чувствую себя получше. Есть моменты, которые надо выправлять, но в целом нормально. Хочу поблагодарить всех людей, которые отозвались оказать помощь и сдали кровь. Лишней она точно не будет, может, и для других больных. То внимание, которое болельщики проявляют, даёт силы. Мне помогают и близкие, и любители хоккея, и просто неравнодушные люди. Надо не опускать руки. Хорошо, что всё обошлось, надо идти дальше. Когда вернусь на лёд? Ещё рано загадывать. Впереди ждёт реабилитация, а там посмотрим. В моём случае, наверное, время лечит», — сказал Лемтюгов в интервью «Чемпионату».

Болельщики уронили… калитка открылась… Случайные, но жуткие травмы в КХЛ Николай Лемтюгов в обычном столкновении порвал селезёнку. Какие ещё несчастные случаи происходили в КХЛ?

Видео можно посмотреть также на канале «Авангарда» в YouTube.