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Сорокин: любой гол обидный, при первом пропущенном не сообразил, что надо делать

Хоккей

Вратарь сборной России Илья Сорокин прокомментировал победу в матче Кубка Карьяла со Швейцарией, который завершился со счётом 6:2.

«Хорошая команда соперников. Первый период мы, наверное, немного проспали. Выстояли во втором, а в третьем уже реализовали свои моменты.

Первая шайба была нелепо пропущена? Любой гол обидный. Там так получилось… Бывает. Почувствовал, когда она на лопатку упала, но не успел сообразить, что надо делать», — сказал Сорокин в эфире телевидения ФХР.

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Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.

Видео интервью можно посмотреть также на канале Russia Hockey в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей Илья Сорокин
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