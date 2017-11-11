Сорокин: любой гол обидный, при первом пропущенном не сообразил, что надо делать

Вратарь сборной России Илья Сорокин прокомментировал победу в матче Кубка Карьяла со Швейцарией, который завершился со счётом 6:2.



«Хорошая команда соперников. Первый период мы, наверное, немного проспали. Выстояли во втором, а в третьем уже реализовали свои моменты.



Первая шайба была нелепо пропущена? Любой гол обидный. Там так получилось… Бывает. Почувствовал, когда она на лопатку упала, но не успел сообразить, что надо делать», — сказал Сорокин в эфире телевидения ФХР.

Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.

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