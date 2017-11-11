Ерёменко сыграет в воротах олимпийской сборной России в матче с США

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом на матч Кубка Германии с командой США. Встреча пройдёт в Аугсбурге, начало запланировано на 21:30 мск.
Россия:
Ерёменко (Кошечкин);
Яковлев – Яруллин, Тихонов – Каблуков – Кетов;
Науменков – Ожиганов, Фёдоров – Основин – Карпов;
Рафиков – Коледов, Кагарлицкий – Прохоркин – Михеев;
Блажиевский – Провольнв, Кузьменко – Светлаков – Семёнов, Макеев.
США:
Максвелл (Леджио);
Стюарт – Гилберт, Стоа – Аркобелло – Коларик;
Донован – Биллинс, Эрл – Ро – О’Нилл;
Гандерсон – Риз, Литтл – Шор – Бэкман;
Уэлш – Сангвинетти, Секстон – Слэйтер – Лаш.
Турнир, в котором также участвуют команды Германии и Словакии, продлится до 12 ноября. В стартовом матче россияне разгромили сборную Германии со счётом 8:2, а американцы уступили словакам со счётом 1:2.