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Ерёменко сыграет в воротах олимпийской сборной России в матче с США

Хоккей

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом на матч Кубка Германии с командой США. Встреча пройдёт в Аугсбурге, начало запланировано на 21:30 мск.

Россия:
Ерёменко (Кошечкин);
Яковлев – Яруллин, Тихонов – Каблуков – Кетов;
Науменков – Ожиганов, Фёдоров – Основин – Карпов;
Рафиков – Коледов, Кагарлицкий – Прохоркин – Михеев;
Блажиевский – Провольнв, Кузьменко – Светлаков – Семёнов, Макеев.

США:
Максвелл (Леджио);
Стюарт – Гилберт, Стоа – Аркобелло – Коларик;
Донован – Биллинс, Эрл – Ро – О’Нилл;
Гандерсон – Риз, Литтл – Шор – Бэкман;
Уэлш – Сангвинетти, Секстон – Слэйтер – Лаш.

Турнир, в котором также участвуют команды Германии и Словакии, продлится до 12 ноября. В стартовом матче россияне разгромили сборную Германии со счётом 8:2, а американцы уступили словакам со счётом 1:2.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей Сборная США — Хоккей
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