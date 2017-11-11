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Далин: Свечников — сильный игрок, о драфте НХЛ и ОИ стараюсь не думать

Хоккей

17-летний защитник сборной Швеции Расмус Далин после матча с Финляндией (1:3) прокомментировал выступление на Кубке Карьяла, оценил шансы попасть на Олимпийские игры и рассказал о конкуренции с Андреем Свечниковым на драфте НХЛ 2018 года.

«Здорово, что я получил возможность выступить на Кубке Карьяла. Потрясающий опыт для меня. Конечно, играть против сборной Финляндии круто у них дома, и это много значит лично для меня. В целом, я почти не нервничал. Не знаю, какие у меня шансы поехать на Олимпийские игры, да и не думаю на этот счёт. Финны — сильные соперники, такие же как канадцы. Думаю, сборная Швеции имеет большие шансы выиграть золото Олимпиады. У нас отличная команда и замечательные игроки.

До драфта НХЛ ещё много времени, меня ждёт долгий путь, может случиться всё что угодно. Как сказал, я стараюсь сфокусироваться на сегодняшней игре и становиться лучше. Не слишком много думаю о предстоящем драфте НХЛ. Скаутские рейтинги, конечно, бывает, смотрю, но нечасто. Я играл против Андрея Свечникова много раз по юношам. Он очень сильный хоккеист.

Слышал, что КХЛ может не допустить своих игроков до Олимпиады, но не так много. Не знаю, что может случиться. Давайте подождём и увидим», — передаёт слова Далина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Финляндии — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей Андрей Свечников ОИ-2018 Драфт НХЛ
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