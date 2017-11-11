Россия — США: Кетов получил «5+20» за толчок на борт О’Нилла

Капитан олимпийской сборной России Евгений Кетов был удалён до конца игры в матче с командой США на Кубке Германии.



В начале первого периода Кетов толкнул на борт нападающего Брайана О’Нилла, который долго не мог подняться со льда. Судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штраф за толчок на борт. Ранее после удаления Виктора Тихонова американцы открыли счёт.

В первом матче турнира олимпийская сборная России разгромила Германию со счётом 8:2, а американцы уступили словакам — 1:2.