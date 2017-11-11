«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: Кассиан коньком порезал Веси рот

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

В начале второго периода при счёте 1:1 Веси боролся с Заком Кассианом в своей зоне, из-за чего форвард «нефтяников» потерял равновесие и, падая, коньком порезал Веси рот. Нападающему «Рейнджерс» повезло, что удар в большей степени пришёлся носом конька, а не лезвием. Веси отправился в раздевалку.

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В матче продолжается второй период, «Эдмонтон» ведёт со счётом 2:1.