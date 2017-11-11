«Оттава» — «Колорадо»: Андрей Миронов набрал первое очко в НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов набрал первое очко в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз».

Миронов отдал передачу на Алекса Керфута в средней зоне и сменился. Керфут вошёл в зону атаки, нашёл пасом Свена Андригетто, и тот поразил ворота Майка Кондона, выведя «Колорадо» вперёд. 23-летний Миронов дебютировал в НХЛ в этом сезоне и проводит пятую игру.

После двух периодов «Колорадо» ведёт со счётом 3:2.

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Видео гола Андригетто можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.