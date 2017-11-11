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Итоги дня МХЛ: «Тайфун» прервал 12-матчевую победную серию «Локо»

Хоккей

11 ноября в регулярном чемпионате МХЛ состоялось два матча.

«Тайфун» на домашней площадке обыграл «Локо» со счётом 3:2 ОТ, прервав 12-матчевую серию побед ярославской команды.

Дважды приморская команда выходила вперёд, и дважды гости отыгрывались. В первом периоде Роман Крикуненко открыл счёт, а Глеб Штайгер его сравнял. Во второй двадцатиминутке на гол Артёма Александрова «Локо» ответил шайбой Данила Гизатуллина. В овертайме отличился Алексей Раров.

МХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 08:00 МСК
Тайфун
Приморский край
3 : 2 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Локо
Ярославль
1:0 – Крикуненко – 05:42 (5x5), 1:1 – Штайгер (Яковенко) – 15:43 (5x4), 2:1 – Александров (Тимофеев, Кочкарёв) – 30:20 (5x5), 2:2 – Гизатуллин (Денисенко, Зенчиков) – 38:00 (5x4), 3:2 – Раров (Александров, Гончарук) – 61:41 (3x3)

«Амурские Тигры» уступили «Алмазу» в Хабаровске со счётом 4:5 и продлили серию поражений до четырёх матчей.

В составе победителей Леонид Климов оформил дубль, ещё по шайбе забросили Артём Марков, Герман Грачёв и Никита Колесников. Голы «Тигров» на счету Юрия Крамаренко, Германа Волошина, Евгения Бабушкина и Данила Юртайкина.

МХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 06:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
4 : 5 1:2, 3:1, 0:2
Алмаз
Череповец
0:1 – Климов (Заплатников) – 03:53 (5x4), 0:2 – Климов (Заплатников, Зарубин) – 11:39 (5x5), 1:2 – Крамаренко (Заседа, Юртайкин) – 19:16 (5x4), 2:2 – Волошин (Мисько, Беляков) – 26:41 (5x5), 2:3 – Марков (Зарубин, Климов) – 31:08 (5x5), 3:3 – Бабушкин – 31:44 (5x5), 4:3 – Юртайкин (Заседа) – 38:19 (5x5), 4:4 – Грачёв (Гераськин) – 47:14 (5x4), 4:5 – Колесников (Гераськин) – 50:36 (4x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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