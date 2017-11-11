Итоги дня МХЛ: «Тайфун» прервал 12-матчевую победную серию «Локо»

11 ноября в регулярном чемпионате МХЛ состоялось два матча.

«Тайфун» на домашней площадке обыграл «Локо» со счётом 3:2 ОТ, прервав 12-матчевую серию побед ярославской команды.

Дважды приморская команда выходила вперёд, и дважды гости отыгрывались. В первом периоде Роман Крикуненко открыл счёт, а Глеб Штайгер его сравнял. Во второй двадцатиминутке на гол Артёма Александрова «Локо» ответил шайбой Данила Гизатуллина. В овертайме отличился Алексей Раров.

«Амурские Тигры» уступили «Алмазу» в Хабаровске со счётом 4:5 и продлили серию поражений до четырёх матчей.

В составе победителей Леонид Климов оформил дубль, ещё по шайбе забросили Артём Марков, Герман Грачёв и Никита Колесников. Голы «Тигров» на счету Юрия Крамаренко, Германа Волошина, Евгения Бабушкина и Данила Юртайкина.