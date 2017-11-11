Олимпийская сборная России отыгралась с 0:2 и одолела команду США

Олимпийская сборная России одержала победу в матче с командой США на Кубке Германии. Встреча, проходившая в Аугсбурге, завершилась со счётом 5:2.

После первого периода американцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Марка Аркобелло и Чада Коларика. На 34-й минуте Альберт Яруллин реализовал двойное численное преимущество, а на 36-й Михаил Науменков сравнял счёт, также воспользовавшись большинством. На 38-й минуте Максим Карпов наказал соперника за очередное удаление. За две с половиной минуты до конца матча Илья Михеев сделал счёт 4:2, а окончательный результат установил Виктор Тихонов, поразив пустые ворота.