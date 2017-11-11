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Олимпийская сборная России отыгралась с 0:2 и одолела команду США

Хоккей

Олимпийская сборная России одержала победу в матче с командой США на Кубке Германии. Встреча, проходившая в Аугсбурге, завершилась со счётом 5:2.

После первого периода американцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Марка Аркобелло и Чада Коларика. На 34-й минуте Альберт Яруллин реализовал двойное численное преимущество, а на 36-й Михаил Науменков сравнял счёт, также воспользовавшись большинством. На 38-й минуте Максим Карпов наказал соперника за очередное удаление. За две с половиной минуты до конца матча Илья Михеев сделал счёт 4:2, а окончательный результат установил Виктор Тихонов, поразив пустые ворота.

Ерёменко сыграет в воротах олимпийской сборной России в матче с США
Товарищеские матчи (сборные)
11 ноября 2017, суббота. 21:30 МСК
Россия (олимп.)
5 : 2 0:2, 3:0, 2:0
США
0:1 – Аркобелло (Гандерсон, Коларик) – 00:50 (5x4), 0:2 – Коларик (Аркобелло, Стоа) – 12:28 (5x5), 1:2 – Яруллин (Прохоркин, Кагарлицкий) – 33:51 (5x3), 2:2 – Науменков (Фёдоров, Карпов) – 35:16 (5x4), 3:2 – Карпов (Науменков, Фёдоров) – 37:34 (5x4), 4:2 – Михеев (Кагарлицкий, Прохоркин) – 57:29 (5x5), 5:2 – Тихонов (Ерёменко) – 59:48 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей Сборная США — Хоккей
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