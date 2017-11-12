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«Колорадо» проиграл «Оттаве», Миронов сделал одну передачу

Хоккей

«Оттава Сенаторз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Встреча, проходившая в Стокгольме в рамках NHL Global Series, завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде Блейк Комо убежал в контратаку при игре в меньшинстве и вывел «лавин» вперёд, но после перерыва Майк Хоффман сравнял счёт. Александр Керфут вновь вывел «Колорадо» вперёд, но меньше чем через минуту «Оттава» ответила голом Марка Стоуна. Тут же Свен Андригетто с передачи Андрея Миронова сделал счёт 3:2.

В третьем периоде «сенаторы» сначала отыгрались благодаря голу Джонни Одуйи, а затем Майк Хоффман оформил дубль, его шайба стала победной.

«Оттава» — «Колорадо»: Андрей Миронов набрал первое очко в НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 3 0:1, 2:2, 2:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Комо (Барберио, Джонсон) – 13:13 (4x5), 1:1 – Хоффман (Брассар, Карлссон) – 20:12 (5x4), 1:2 – Керфут (Джонсон, Андригетто) – 28:34 (5x4), 2:2 – Стоун (Карлссон) – 29:16 (5x5), 2:3 – Андригетто (Керфут, Миронов) – 30:36 (5x5), 3:3 – Одуйя (Томпсон, Пажо) – 47:01 (5x5), 4:3 – Хоффман – 53:23 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Оттава Сенаторз Андрей Миронов
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