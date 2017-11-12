«Колорадо» проиграл «Оттаве», Миронов сделал одну передачу

«Оттава Сенаторз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Встреча, проходившая в Стокгольме в рамках NHL Global Series, завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде Блейк Комо убежал в контратаку при игре в меньшинстве и вывел «лавин» вперёд, но после перерыва Майк Хоффман сравнял счёт. Александр Керфут вновь вывел «Колорадо» вперёд, но меньше чем через минуту «Оттава» ответила голом Марка Стоуна. Тут же Свен Андригетто с передачи Андрея Миронова сделал счёт 3:2.

В третьем периоде «сенаторы» сначала отыгрались благодаря голу Джонни Одуйи, а затем Майк Хоффман оформил дубль, его шайба стала победной.