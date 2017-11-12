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«Детройт» — «Коламбус»: сумасшедший сейв Бобровского при выходе «два в ноль»

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:1 Б.

В овертайме Андреас Атанасью и Энтони Манта убежали в контратаку «два в ноль». Атанасью отдал передачу на Манту, а тот вернул шайбу обратно на пустой угол, но вратарь Сергей Бобровский совершил невероятный сейв, остановив шайбу щитком.

Всего в матче российский голкипер отразил 32 броска из 33 и одержал восьмую победу в сезоне.

Видео сейва Бобровского можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский
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