Панарин забил третий гол в сезоне, замкнув передачу на пустой угол

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил свою третью шайбу в сезоне в матче с «Детройт Ред Уингз».

В начале первого периода при счёте 0:0 «Детройт» потерял шайбу в средней зоне, и игроки «Коламбуса» убежали в контратаку. Оливер Бьоркстранд подхватил шайбу и от борта прострелил на пятачок, откуда передачу замкнул Панарин.



Всего в этом матче российский форвард нанёс шесть бросков в створ, кроме того, он реализовал один из послематчевых буллитов. Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 2:1 Б.

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