«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» по буллитам, Малкин свой бросок не реализовал

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» уступили в гостевом матче с «Нэшвилл Предаторз» по итогам серии буллитов — 4:5.



Брайан Раст вывел гостей вперёд на 12-й минуте, однако за первые пять с половиной минут второго периода чемпионы НХЛ пропустили трижды. «Питтсбург» сумел вернуться в игру благодаря точным броскам Фила Кессела с передачи Евгения Малкина, а также Джейка Гюнцеля в третьем периоде, а затем соперники обменялись голами в исполнении Калле Ернкрока и Брайана Дюмулина.



Победитель встречи был определён в серии буллитов. С броском Малкина справился голкипер, Сидни Кросби свой буллит забил, а Крис Летанг промахнулся. Победу «Нэшвиллу» обеспечили точные броски Кевина Фиалы и Филипа Форсберга.



Малкин, отдавший свою 13-ю передачу в сезоне, провёл на льду 21 минуту и закончил матч с показателем полезности «+2».