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«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» по буллитам, Малкин свой бросок не реализовал

Хоккей

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» уступили в гостевом матче с «Нэшвилл Предаторз» по итогам серии буллитов — 4:5.

Брайан Раст вывел гостей вперёд на 12-й минуте, однако за первые пять с половиной минут второго периода чемпионы НХЛ пропустили трижды. «Питтсбург» сумел вернуться в игру благодаря точным броскам Фила Кессела с передачи Евгения Малкина, а также Джейка Гюнцеля в третьем периоде, а затем соперники обменялись голами в исполнении Калле Ернкрока и Брайана Дюмулина.

Победитель встречи был определён в серии буллитов. С броском Малкина справился голкипер, Сидни Кросби свой буллит забил, а Крис Летанг промахнулся. Победу «Нэшвиллу» обеспечили точные броски Кевина Фиалы и Филипа Форсберга.

Малкин, отдавший свою 13-ю передачу в сезоне, провёл на льду 21 минуту и закончил матч с показателем полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 4 0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Раст (Летанг) – 11:58 (4x5), 1:1 – Туррис (Саломяки) – 22:01 (5x5), 2:1 – Суббэн (Форсберг, Арвидссон) – 23:52 (5x4), 3:1 – Смит (Форсберг, Джохансен) – 25:29 (5x4), 3:2 – Кессел (Малкин, Летанг) – 32:27 (5x5), 3:3 – Гюнцель (Шульц) – 42:27 (5x5), 4:3 – Ернкрок (Туррис, Смит) – 44:46 (5x5), 4:4 – Дюмулин (Шири, Кессел) – 47:43 (5x5), 5:4 – Форсберг – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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