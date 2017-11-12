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«Монреаль» — «Баффало»: Джорджес подрался с Джорди Бенном, разбив ему лицо

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:1 ОТ.

В концовке первого периода при счёте 0:0 защитник «клинков» Джош Джорджес применил мощный силовой приём на Брендане Галлахере, повалив его на лёд, после чего за партнёра по команде вступился защитник Джорди Бенн. Джорджес нанёс больше ударов, а также в драке сорвал с Бенна шлем и разбил ему лицо. Оба игрока получили по пятиминутному удалению.

Видео драки можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Монреаль Канадиенс
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