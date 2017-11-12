Миронов — о 1-м очке в НХЛ: не скажу, что почувствовалось, это не кубок Стэнли

Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов после матча с «Оттавой Сенаторз» (3:4) поделился впечатлениями от игры и своего первого очка в НХЛ. Миронов отметился голевой передачей на Свена Андригетто.

«Игралось неплохо. В меньшинстве пропустили ненужные голы, вот и результат. В третьем периоде ненужное удаление. Отстаивали, отстаивали, но пропустили в конце. Что касается моего первого очка в НХЛ, то если бы команда выиграла, было бы намного приятней. Не могу сказать, что почувствовалось, отдал передачу, забили гол – хорошо. Если бы команда выиграла, было бы отлично. А так – надо работать. Первое очко – не кубок Стэнли. Самое основное – кубок Стэнли.

Со своим удалением ничего не понял, я там и в корпус не играл, вообще ничего не делал. Аналогичные ситуации были и у соперников, но им не давали за это две минуты. На мой взгляд, была безобидная ситуация.

Тренер подсказывал по меньшинству, как лучше обороняться. Для меня любая игра – это опыт, надо кирпичик за кирпичиком расти, совершенствоваться своё мастерство, игровые качества. Как губка впитывать всё, что говорит тренер, что ребята подсказывают», — сказал Миронов в эфире телевидения НХЛ.

«Оттава» — «Колорадо»: Андрей Миронов набрал первое очко в НХЛ

Видео гола Андригетто с передачи Миронова можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

Видео интервью Миронова можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.