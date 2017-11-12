QMJHL: форвард «Гатино» Виталий Абрамов сделал дубль и отдал передачу

Нападающий команды QMJHL «Гатино» Виталий Абрамов помог своей команде одержать победу в матче с «Викториявилль» со счётом 6:3 и был признан первой звездой встречи.

Абрамов поучаствовал в трёх голах «Гатино», оформив дубль и сделав одну передачу, и завершил матч с показателем полезности «+3». Кроме того, он выиграл 10 вбрасываний из 22.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте QMJHL.

Справка «Чемпионата»



Виталий Абрамов, родился 8 мая 1998 года в Челябинске.



Выступал за юношеские команды «Трактора», а в сезоне-2014/15 играл в МХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 20 матчах за «Белых Медведей». Принимал участие в Мировом Кубке вызова, в шести матчах отметившись тремя голами и шестью передачами.



С сезона-2015/16 играет за «Гатино», в 145 матчах набрал 222 (96+126) балла. В этом регулярном чемпионате забросил 12 шайб и сделал 13 передач в 16 играх.



Задрафтован «Коламбусом» в 2016 году под общим 65-м номером.