Л. Канарейкин: уважаю мужиков из Ночной лиги, играть по выходным — это сильно

Главный тренер команды “Метеор” из Ночной хоккейной лиги, известный в недавнем прошлом нападающий Леонид Канарейкин подвёл итоги центрального матча первого круга Лиги Мечты с обладателем кубка Крутова “Сталкером”, в котором его подопечные проиграли со счётом 2:4.

“Я до этого смотрел несколько игр “Сталкера”. Это добротная команда, чемпион прошлого сезона, и это не просто так. И сегодня мы почувствовали это на себе. Это очень плотная и по-спортивному наглая команда с хорошим движением. Из-за этого мы провалили первый период, но смогли потом перестроиться. Второй и третий периоды у нас получились хорошими. Не могу сказать, что мы не настраивались, но получилось так, что оказались не готовы к началу игры, и пришлось перестраиваться по её ходу.

Отмечу, что я доволен нашим большинством. Два гола сегодня мы забили при численном преимуществе. Недоволен же я первым периодом. Если брать игру в целом, то есть проблемы, которые надо будет устранять ко второму кругу. Думаю, что соперник сегодня заслужил победу больше, чем мы. Почему я пинал бутылки в первом периоде? Потому что видел, что команда не работает так, как должна была. Первый период мы проиграли, поэтому нужно было добавить эмоций.

Я испытываю большое уважение к этим мужикам. Они работают всю неделю, дважды приезжают на вечерние тренировки, и ещё играют в двух лигах — в Ночной и Российской товарищеской. Они играют в выходные, и это очень сильно. Вижу самоотдачу, и это очень радует. У лиги хорошая организация, всё добротно и хорошо. Здесь много ребят, которые 10 лет занимались хоккеем в школах, но им не удалось пробиться и играть на высшем уровне. А хоккейный азарт, который был привит с детства, остался. Хочется играть! Из-за этого страсти и кипят. У мужиков есть характер”, — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.