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Атанасью: Бобровский — невероятный вратарь, он сделал невероятный сейв

Хоккей

Форвард «Детройт Ред Уингз» Андреас Атанасью высказался о сейве вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского в матче команд (2:1 ШБ). Россиянин нейтрализовал выход «два в ноль», также на его счету 32 отражённых броска из 33 и 7 отражённых буллитов из 9. Бобровский — первая звезда матча «Детройт» — «Коламбус».

Бобровский — о своём сумасшедшем сейве: так не будет в каждом матче

«Какой сейв. Проще было забить в данном эпизоде, чем нет. К сожалению, в том эпизоде шайба не зашла в ворота соперника. Бобровский — невероятный вратарь. Он сделал невероятный сейв», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видео сейва Бобровского можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский
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