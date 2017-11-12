Джонсон — о сумасшедшем сейве Бобровского: мы начали хохотать на скамейке

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Джек Джонсон прокомментировал сейв вратаря Сергея Бобровского в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:1 ШБ). Джонсон стал автором победного буллита в этом матче, а Бобровский — первой звездой.

Бобровский — о своём сумасшедшем сейве: так не будет в каждом матче

«Это было настолько смешно, что мы начали хохотать на скамейке. Это был невероятный сейв. Серия буллитов? Я смотрел, как бьют до меня. Я знал, куда буду бить. Ховард излишне волновался», — приводятся слова Джонсона на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Видео сейва Бобровского можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.