Браташ — о победе над командой США: вторую игру подряд проявляем характер

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал победу над командой США (5:2) в матче Кубка Германии и высказался о предстоящем матче с командой Словакии.



«Ребята вторую игру подряд проявляют характер. Я бы не сказал, что кто-то не настроился или не было дисциплины, наоборот, как раз из-за большого желания и получили так много удалений в первом периоде. Это как раз и дало сопернику преимущество. Потом немного успокоились, почувствовали в себе силы и уверенно реализовали своё большинство, а потом уже спокойно довели дело до победы.



Мы видели третий период матча словаков с американцами и сегодня с немцами. Тот факт, что за два матча они пропустили всего один гол, говорит о том, что команда здорово организована в обороне, много габаритных игроков, которые не позволяют сопернику подобраться к воротам. Очень сильно играют оба вратаря. Будем завтра искать пути к их воротам, тем интереснее будет сыграть за первое место», – цитирует тренера официальный сайт ФХР.