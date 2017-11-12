Бадюков: если Шипачёв сыграет на кураже, то получит намного больше 30 млн

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал возвращение в состав питерского СКА нападающего Вадима Шипачёва.



«Многие ждали возвращения Вадима в Череповец, это было бы намного более интересно. Но проблема с центральными нападающими, проблема с Дацюком вынудила СКА подписать Шипачёва. Плюс ещё интересы сборной, ведь мы говорим СКА, а подразумеваем – сборная. Всё это привело к варианту, при котором он вернулся. Что касается суммы контракта в 30 миллионов рублей – это следствие того, как Шипачёв уходил. Я ни в коем случае не говорю о конфликте.



Вадим был хорошим плеймейкером, выиграл всё, кроме олимпийского золота, поэтому здесь деньги не являются главным моментом. Если он будет привлекаться в сборную России, то получит ещё один шанс проявить себя на Олимпиаде. Если он сыграет на том же уровне, с тем же куражом и остервенением, как требует Знарок, ему предложат на следующий год более щедрый контракт», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Шипачёв вернулся в СКА. И рассказал, почему уехал из Америки Первое интервью с Вадимом Шипачёвым после возвращения в СКА.