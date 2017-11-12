Тихонов — о победе над командой США: поведя в счёте, контролировали ход матча

Нападающий олимпийской сборной России Виктор Тихонов прокомментировал победу над командой США (5:2) в матче Кубка Германии и поделился ожиданиями от матча с командой Словакии.



«Тяжёлое начало было, много удалялись, из-за этого было непросто найти свой ритм. Не получалось в зону входить, моменты создавать. После перерыва уже они стали удаляться, мы забросили первую шайбу и это придало нам уверенности. После того как повели в счёте, уже спокойно начали действовать, контролировали ход матча и довели его до победы.



У Словакии очень сильная оборона, вратари здорово действуют. Я думаю, что за счёт скорости и слаженных действий всей команды мы можем их обыграть», – цитирует хоккеиста официальный сайт ФХР.

Тихонов: пока решение по ОИ не принято, надо готовиться по максимуму