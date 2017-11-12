Скабелка — об эпидемии травм «Авангарда»: есть здесь что-то мистическое

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о текущем положении дел в команде. «Ястребы» с 53 очками в 30 матчах занимают третье место в Восточной конференции КХЛ.

«Не хотел бы сваливать наши потери именно на эпидемию травм, хотя они шли одна за другой. Мы могли взять три очка в каждой из проигранных встреч, поэтому резервы должны искать в нашей игре и нашей работе. Что-то мистическое здесь есть. Всё началось ещё в сентябре с Сундстрёма, в состоянии здоровья которого проявился определённый врождённый момент, несчастный случай с Лемтюговым. Ну а дальше пошли переломы — Галимов принял на себя шайбу, Фисенко.

Мы заиграли 32 хоккеистов? Были трансферы — Чудинова и Пёрселла, но такая массовость объясняется доверием к молодым хоккеистам, которые заменяли опытных игроков и чаще всего подтверждали свои амбиции. За два с половиной месяца мы отыграли половину чемпионата, при этом из-за мышечной травмы потеряли только одного хоккеиста — Сашу Пережогина. Такой показатель говорит о том, что предсезонная подготовка была спланирована и проведена правильно. Радует, что на фоне лидеров Запада мы выглядели абсолютно конкурентно.

Мы попустили меньше всех на Востоке, а у Фурха и Шилина отличные коэффициенты надёжности — 1,67 и 1,89. Но здесь дело не только во вратарях, но и в надежной игре в обороне всей команды. Мы заранее знали, что чехи вызовут нашего голкипера не в Хельсинки, а в Москву — на Кубок Первого канала. Позади у нас 34 игры за два с половиной месяца, впереди ещё 24 матча — за 60 дней, наверное, даже в НХЛ нет такого графика. В таких условиях гнутся не только люди, но и гвозди. Получив 10-дневную паузу, «Авангард» нашёл возможность предоставить игрокам три дня отдыха. После мини-каникул мы предложили игрокам большой объём работы, ведь самые сложные матчи ещё впереди.

«Рельсовый» хоккей команды? Пусть кто-то покажет, есть ли сегодня в современном хоккее команды, которые играют в не рельсовый хоккей. Кружева остались в прошлом веке», — цитирует Скабелку Russia-Hockey.