Итоги дня АХЛ для россиян: 43 сейва Георгиева и первая драка Педана

«Чемпионат» подводит итоги очередного игрового дня Американской хоккейной лиги. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев отразил 43 из 44 бросков, процент отражённых бросков составил 97,7 %. Защитник «Уилкс-Бэрри» Руслан Педан впервые в текущем сезоне подрался.
Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ
60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Педан
|«Уилкс-Бэрри»
|0+1
|+1
|7
|0
|Волков
|«Сиракьюз»
|0+1
|0
|0
|2
|Сошников
|«Торонто»
|0+1
|+2
|0
|1
|Свечников
|«Гранд-Рэпидс»
|0+1
|0
|2
|1
|Каменев
|«Сан-Антонио»
|0
|+1
|2
|2
|Воробьёв
|«Лихай Велли»
|0
|0
|0
|0
|Фазлеев
|«Лихай Велли»
|0
|0
|0
|2
|Тренин
|«Милуоки»
|0
|0
|0
|0
|Толчинский
|«Шарлотт»
|0
|0
|2
|0
|Барбашёв
|«Чикаго»
|0
|0
|0
|0
|Пайгин
|«Бейкерсфилд»
|0
|0
|0
|0
|Дыбленко
|«Бингемтон»
|0
|-1
|0
|2
|Зыков
|«Шаролтт»
|0
|-1
|0
|3