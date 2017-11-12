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Итоги дня АХЛ для россиян: 43 сейва Георгиева и первая драка Педана

Хоккей

«Чемпионат» подводит итоги очередного игрового дня Американской хоккейной лиги. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев отразил 43 из 44 бросков, процент отражённых бросков составил 97,7 %. Защитник «Уилкс-Бэрри» Руслан Педан впервые в текущем сезоне подрался.

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60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.

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ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроски
Педан«Уилкс-Бэрри»0+1+170
Волков«Сиракьюз»0+1002
Сошников«Торонто»0+1+201
Свечников«Гранд-Рэпидс»0+1021
Каменев«Сан-Антонио»0+122
Воробьёв«Лихай Велли»0000
Фазлеев«Лихай Велли»0002
Тренин«Милуоки»0000
Толчинский«Шарлотт»0020
Барбашёв«Чикаго»0000
Пайгин«Бейкерсфилд»0000
Дыбленко«Бингемтон»0-102
Зыков«Шаролтт»0-103
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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