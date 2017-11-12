Сейв Бобровского — на 3-м месте в 10-ке лучших вратарских спасений недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига обнародовала лучшие вратарские спасения игровой недели. Третье место занял сейв вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.
10. Максим Лагасе («Вегас Голден Найтс»)
9. Кори Кроуфорд («Чикаго Блэкхоукс»)
8. Чарли Линдгрен («Монреаль Канадиенс»)
7. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»)
6. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)
5. Роберто Луонго («Флорида Пантерз»)
4. Робин Ленер («Баффало Сэйбрз»)
3. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
2. Петер Будай («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
1. Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»)
Также видео доступно на официальном канале НХЛ в YouTube.
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