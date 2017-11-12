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Галиев: нахожу общий язык с Глуховым и Обуховым, они отличные игроки

Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился ожиданиями от матча с минским «Динамо». Регулярный чемпионат КХЛ возобновится завтра, 13 ноября, после паузы на Евротур.

«Когда мало игр, отвыкаешь – думаю, для меня и для ребят лучше, когда постоянно играешь, когда есть игровая практика. Минское «Динамо» – хорошая команда с хорошим подбором игроков. Всё зависит от нас, нам надо выигрывать и начинать победную серию. Думаю, все настроены, все отдохнули, хорошо провели время с семьёй.

Сейчас я тренируюсь в тройке с Глуховым и Обуховым: находим общий язык, они отличные игроки, хорошо видят площадку, отлично бросают», — цитирует игрока «татар-информ».

Галиев: есть злость, что «Ак Барс» долго не забивает в большинстве
Источник: Татар-информ Сообщить об ошибке
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