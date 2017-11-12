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Фахрутдинов заменит Ждахина на посту тренера усть-каменогорского «Торпедо»

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», Мисхат Фахрутдинов, сейчас работающий в ХК «Рязань», станет главным тренером усть-каменогорского «Торпедо». Там Фахрутдинов заменит Алексея Ждахина, вместе с которым «Торпедо» покинет спортивный директор Сергей Немчинов.

До «Рязани» последним местом работы 59-летнего Фахрутдинова был «Амур», который он возглавлял в 2016 году, однако не доработал сезон и был отправлен в отставку. До этого он трудился в ВХЛ, был главным тренером усть-каменогорского «Торпедо» (2015/16) и «Рубина» (2009-2015). Также Фахрутдинов работал с «Автомобилистом», «Витязем», «Локомотивом» и московским «Динамо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Торпедо УК Мисхат Фахрутдинов
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