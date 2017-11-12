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«Салават Юлаев» обменял Антона Лазарева в «Витязь» на Максима Джиошвили

Хоккей

«Салават Юлаев» обменял в «Витязь» 27-летнего нападающего Антона Лазарева. В обратном направлении проследовал 21-летний форвард Максим Джиошвили. Об этом стало известно «Чемпионату».

На счету Лазарева пять (2+3) очков в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Хоккеист выступал за уфимскую команду с сезона-2015/16.

Джиошвили в настоящее время находится в фарм-клубе подмосковной команды — питерском «Динамо». Эта команда лидирует в нынешнем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги. На его счету восемь (0+8) очков в 22 матчах. В КХЛ Джиошвили провёл семь матчей и очков не набрал.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Салават Юлаев Антон Лазарев
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