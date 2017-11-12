Якупов: в Нижнекамск, в Челябинск НХЛ надо ехать. Ребята бы там офигели!

Форвард «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов подвёл итоги поездки в Швецию на матчи регулярного чемпионата.

«До Стокгольма добрались хорошо. Сразу после матча с «Айлендерс» нас повезли в аэропорт Ньюарк, и мы полетели. В самолете поспали ночь, проснулись — и мы уже в Швеции. По музеям не ходили. После тренировки нас отвезли в Старый город. Потом мы просто гуляли по центру, заходили в кафе. Акклиматизация? Всё нормально. Я встал в семь утра, позавтракал и нас повезли на лёд. Каменев? Я раньше с ним никогда не играл. Но ничего, скоро познакомимся.

В Нижнекамск, в Самару, в Челябинск надо ехать! Ребята бы там офигели! Мы об этом мечтали перед поездкой в Стокгольм. Чтобы сыграть среди своих, русских. Вот было бы здорово приехать в Россию! Но пока это только мечты», — цитирует Якупова «Советский спорт».