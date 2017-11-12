Россия — Чехия: у Григоренко хет-трик впервые за карьеру на взрослом уровне

Нападающий сборной России Михаил Григоренко оформил хет-трик в матче Кубка Карьяла с национальной командой Чехии. Для этого форварду понадобилось 33 минуты и шесть секунд чистого игрового времени. Это его первый хет-трик на взрослом уровне.

Григоренко забросил две шайбы в первой трети матча, а третью — на экваторе матча. В настоящее время в матче Евроура закончился второй период, россияне ведут со счётом 4:1. Ранее на турнире команда Олега Знарка уступила финской сборной (2:3) и разгромила сборную Швейцарии (6:2).

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