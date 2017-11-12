Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хет-трик Григоренко обеспечил сборной России победу над Чехией на Кубке Карьяла

Хоккей

Сборная России переиграла национальную команду Чехии в матче Кубка Карьяла. Это вторая победа российской сборной на турнире — в первом матче команда уступила сборной Финляндии (2:3), а во втором разгромили сборную Швейцарии (6:2). Сборная Чехии ранее уступила команде Швеции (3:5), а затем переиграла сборную Швейцарии (3:2).

После первого периода российская сборная вела со счётом 2:0. Во второй трети матча чехи сумели ответить одним голом на две заброшенные шайбы россиян. В заключительной трети матча команды обменялись голами — 5:2 в пользу сборной России. Главным героем встречи стал нападающий сборной России Михаил Григоренко — он впервые за карьеру на взрослом уровне стал автором хет-трика. Также заброшенной шайбой в составе российской команды отметились Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин. В составе сборной Чехии отличились Доминик Кубалик и Якуб Клепиш.

Россия — Чехия: у Григоренко хет-трик впервые за карьеру на взрослом уровне
Еврохоккейтур
12 ноября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Россия
5 : 2 2:0, 2:1, 1:1
Чехия
1:0 – Григоренко (Токранов) – 04:23 (5x5), 2:0 – Григоренко (Калинин) – 11:10 (5x5), 3:0 – Капризов (Гусев, Нестеров) – 23:40 (5x3), 3:1 – Кубалик (Коварж, Ржепик) – 30:36 (5x4), 4:1 – Григоренко (Красковский) – 33:06 (5x5), 5:1 – Хафизуллин (Мозякин, Ткачёв) – 55:36 (5x5), 5:2 – Клепиш (Коварж) – 59:52 (5x4)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей Михаил Григоренко
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент