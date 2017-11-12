Хет-трик Григоренко обеспечил сборной России победу над Чехией на Кубке Карьяла

Сборная России переиграла национальную команду Чехии в матче Кубка Карьяла. Это вторая победа российской сборной на турнире — в первом матче команда уступила сборной Финляндии (2:3), а во втором разгромили сборную Швейцарии (6:2). Сборная Чехии ранее уступила команде Швеции (3:5), а затем переиграла сборную Швейцарии (3:2).



После первого периода российская сборная вела со счётом 2:0. Во второй трети матча чехи сумели ответить одним голом на две заброшенные шайбы россиян. В заключительной трети матча команды обменялись голами — 5:2 в пользу сборной России. Главным героем встречи стал нападающий сборной России Михаил Григоренко — он впервые за карьеру на взрослом уровне стал автором хет-трика. Также заброшенной шайбой в составе российской команды отметились Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин. В составе сборной Чехии отличились Доминик Кубалик и Якуб Клепиш.

Россия — Чехия: у Григоренко хет-трик впервые за карьеру на взрослом уровне

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