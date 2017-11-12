Барабанов: формат Кубка Карьяла для меня немного непривычен

Нападающий сборной России Александр Барабанов подвёл итоги матча Кубка Карьяла с командой Чехии (5:2) и прокомментировал возвращение Вадима Шипачёва в СКА.



«Да, возвращение Шипачёва в Россию – это плюс. Вадим – большой мастер. Добро пожаловать домой! Пообщаться с ним ещё не успел, с ним Никита Гусев много общался, я особо нет. Каждый сам для себя принимает решение, ехать в НХЛ или нет. Формат Кубка Карьяла для меня немного непривычен, обычно играл каждый с каждым, а теперь по-другому», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.