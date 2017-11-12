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Барабанов: формат Кубка Карьяла для меня немного непривычен

Хоккей

Нападающий сборной России Александр Барабанов подвёл итоги матча Кубка Карьяла с командой Чехии (5:2) и прокомментировал возвращение Вадима Шипачёва в СКА.

«Да, возвращение Шипачёва в Россию – это плюс. Вадим – большой мастер. Добро пожаловать домой! Пообщаться с ним ещё не успел, с ним Никита Гусев много общался, я особо нет. Каждый сам для себя принимает решение, ехать в НХЛ или нет. Формат Кубка Карьяла для меня немного непривычен, обычно играл каждый с каждым, а теперь по-другому», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА Александр Барабанов Вадим Шипачёв
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