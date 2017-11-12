Кубок Германии. Россияне обыграли словаков и выиграли турнир, у Макеева покер

Олимпийская сборная России одержала волевую победу над командой Словакии. Команда Олега Браташа выиграла все матчи турнира и стала победителем Кубка Германии.
Матч завершился со счётом 4:2 в пользу олимпийской сборной России. Покером в составе команды Олега Браташа отметился нападающий Алексей Макеев. В составе словацкой сборной отличились Марцел Гашчак и Марек Дялога.
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Ранее сборная России уверенно обыграла команду Чехии в матче Кубка Карьяла — 5:2.
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