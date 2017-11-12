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Кубок Германии. Россияне обыграли словаков и выиграли турнир, у Макеева покер

Хоккей

Олимпийская сборная России одержала волевую победу над командой Словакии. Команда Олега Браташа выиграла все матчи турнира и стала победителем Кубка Германии.

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу олимпийской сборной России. Покером в составе команды Олега Браташа отметился нападающий Алексей Макеев. В составе словацкой сборной отличились Марцел Гашчак и Марек Дялога.

Товарищеские матчи (сборные)
12 ноября 2017, воскресенье. 15:15 МСК
Словакия
2 : 4 0:1, 2:2, 0:1
Россия (олимп.)
0:1 – Макеев (Хохлачёв, Основин) – 03:17 (5x5), 1:1 – Гашчак (Бакош) – 24:28 (5x3), 2:1 – Дялога (Паулович, Криштоф) – 25:39 (5x4), 2:2 – Макеев (Хохлачёв, Фёдоров) – 32:22 (5x5), 2:3 – Макеев (Фёдоров, Основин) – 38:57 (5x5), 2:4 – Макеев (Науменков) – 58:29 (5x4)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей Сборная Словакии — Хоккей
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