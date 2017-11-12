Гомоляко: тренерам предстоит выбор игроков, которые выиграют золото ОИ

Известный в прошлом нападающий, чемпион России Сергей Гомоляко поделился впечатлениями от игры сборной России в матче Кубка Карьяла с командой Чехии, в котором россияне победили со счётом 5:2.

«Говорить по игре нечего — команда сыграла сегодня великолепно. Григоренко забил три гола, поздравляю его с этим событием. Не каждый день отмечаешься хет-триком за сборную.

Можно ли сказать, что большая часть игроков из текущего состава поедет на Олимпиаду? Ещё будут турниры. Конечно, кто-то поедет на Игры из этой команды, но кто конкретно это сделает, мы пока сказать не можем. У нас есть хорошая олимпийская сборная, там много кандидатов, поэтому тренерам предстоит работа по выбору хоккеистов, которые будут завоёвывать в Корее золотые медали», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»