Красковский: не сказал бы, что был мотором сборной, так сложилось

Нападающий сборной России Павел Красковский прокомментировал победу над командой Чехии (5:2) на Кубке Карьяла.

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«Я бы не сказал, что был мотором сборной. Просто так сложились обстоятельства, что начали забивать, когда я появился. Мы старались играть в свою игру. Интересно было играть двумя центральными нападающими. Хороший опыт. Мы договаривались, кто первый успеет, тот и обороняется.

Всегда приятно играть за сборную, это всегда высокий уровень, скорости повыше, чем в регулярном чемпионате. Надеюсь, победы придадут эмоций и сил. Не стал бы сравнивать Квартальнова и Знарка, разные тренеры с разной политикой», — передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.