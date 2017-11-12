ФХР поучаствует в заседании дисциплинарной комиссии МОК по хоккеисткам сборной

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, которая проводит наблюдение над всеми спортсменами, принимавшими участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, по итогам доклада Макларена, назначила слушания по семи хоккеисткам сборной России. Об этом сообщает ФХР на своём официальном сайте.



Ранее комиссия МОК планировала провести слушания 13 и 22 ноября. Накануне МОК принял решение провести слушания в один день – 22-го числа. Федерация хоккея России оповестила всех спортсменок, кому пришёл вызов на слушания, и обеспечит им необходимую помощь. Федерация хоккея России также планирует принять участие в заседании дисциплинарной комиссии МОК.