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ФХР поучаствует в заседании дисциплинарной комиссии МОК по хоккеисткам сборной

Хоккей

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, которая проводит наблюдение над всеми спортсменами, принимавшими участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, по итогам доклада Макларена, назначила слушания по семи хоккеисткам сборной России. Об этом сообщает ФХР на своём официальном сайте.

Ранее комиссия МОК планировала провести слушания 13 и 22 ноября. Накануне МОК принял решение провести слушания в один день – 22-го числа. Федерация хоккея России оповестила всех спортсменок, кому пришёл вызов на слушания, и обеспечит им необходимую помощь. Федерация хоккея России также планирует принять участие в заседании дисциплинарной комиссии МОК.

Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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