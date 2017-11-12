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Сборная Финляндии выиграла домашний этап Евротура, одолев команду Канады

Хоккей

Сборная Финляндии переиграла национальную команду Канады и выиграла Кубок Карьяла — 2017. Хозяева выиграли все три матча на турнире. Финская команда переиграла команду России со счётом 3:2, сборную Швеции (3:1) и сборную Канады (4:3).

В составе финской сборной в этом матче шайбы забросили Яни Лаюнен, Сами Лепистё, Миро Хейсканен и Ээли Толванен. За канадскую команду забивали Жильбер Брюле, Максим Норо и Кристиан Томас.

Еврохоккейтур
12 ноября 2017, воскресенье. 18:30 МСК
Финляндия
4 : 3 1:1, 1:1, 2:1
Канада
0:1 – Брюле (Эллисон, Вольски) – 02:22 (5x5), 1:1 – Маннинен (Пюёряля, Виртанен) – 12:19 (5x5), 1:2 – Норо (Пёрселл) – 29:36 (5x4), 2:2 – Лепистё (Пюёряля) – 39:54 (5x4), 3:2 – Хейсканен (Лаюнен, Эркиньюнтти) – 42:48 (5x5), 3:3 – Томас – 46:25 (5x5), 4:3 – Толванен (Лепистё, Пюёряля) – 52:36 (5x4)

Ранее в заключительный день Кубка Карьяла сборная России уверенно переиграла команду Чехии — 5:2.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей
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