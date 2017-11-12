Сборная Финляндии выиграла домашний этап Евротура, одолев команду Канады

Сборная Финляндии переиграла национальную команду Канады и выиграла Кубок Карьяла — 2017. Хозяева выиграли все три матча на турнире. Финская команда переиграла команду России со счётом 3:2, сборную Швеции (3:1) и сборную Канады (4:3).

В составе финской сборной в этом матче шайбы забросили Яни Лаюнен, Сами Лепистё, Миро Хейсканен и Ээли Толванен. За канадскую команду забивали Жильбер Брюле, Максим Норо и Кристиан Томас.

Ранее в заключительный день Кубка Карьяла сборная России уверенно переиграла команду Чехии — 5:2.

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