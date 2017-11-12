Сборная России заняла второе место на Кубке Карьяла, команда Швеции — третье

Завершился первый этап Евротура сезона-2017/18. Кубок Карьяла — 2017 выиграли хозяева турнира — национальная команда Финляндии. Сборная Финляндии выиграла все три матча на домашнем турнире.

Сборная Финляндии выиграла домашний этап Евротура, одолев команду Канады

Национальная команда России заняла второе место, сборная Швеции — третье. Обе команды уступили финской сборной в рамках первого этапа Евротура.

Команда Олега Знарка в рамках Евротура-2017 потерпела поражение от сборной Финляндии (2:3), а затем уверенно переиграла национальные команды Швейцарии (6:2) и Чехии (5:2).