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Сборная России заняла второе место на Кубке Карьяла, команда Швеции — третье

Хоккей

Завершился первый этап Евротура сезона-2017/18. Кубок Карьяла — 2017 выиграли хозяева турнира — национальная команда Финляндии. Сборная Финляндии выиграла все три матча на домашнем турнире.

Сборная Финляндии выиграла домашний этап Евротура, одолев команду Канады

Национальная команда России заняла второе место, сборная Швеции — третье. Обе команды уступили финской сборной в рамках первого этапа Евротура.

Команда Олега Знарка в рамках Евротура-2017 потерпела поражение от сборной Финляндии (2:3), а затем уверенно переиграла национальные команды Швейцарии (6:2) и Чехии (5:2).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии - Футбол Сборная Швеции — Хоккей
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