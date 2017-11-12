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Михаил Григоренко признан лучшим нападающим Кубка Карьяла

Хоккей

Определены лучшие игроки Кубка Карьяла сезона-2017/18. Первый этап Евротура текущего сезона завершился победой хозяев — национальной команды Финляндии. Сборная России заняла второе место, национальная команда Швеции — третье.

Сборная России заняла второе место на Кубке Карьяла, команда Швеции — третье

Лучшим вратарём признан голкипер сборной Финляндии Микко Коскинен. Лучшим защитником назвали представителя национальной команды Чехии — Якуба Накладала.

Лучшим нападающим турнира стал форвард сборной России Михаил Григоренко. В активе нападающего ЦСКА 6 (4+2) очков в трёх матчах.

Хет-трик Григоренко – заслуга партнёров. Оценки сборной России
Четвёртое звено нашей сборной провело идеальный матч.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей Микко Коскинен Михаил Григоренко Якуб Накладал
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