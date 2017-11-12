Нападающий сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вступил в Putin Team. Это общественное движение, созданное форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team
«Putin Team. Я в команде», — написано в «инстаграме» Малкина.
«Овечкин — один из активов ФСБ». Америка — о Putin Team
Создание «Команды Путина» — повод вспомнить об отношениях президента России с Трампом и об игре Овечкина в плей-офф.
Также фото доступно в официальном «инстаграме» Малкина.
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