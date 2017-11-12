Стоун: всё в Швеции было великолепно, «Оттава» получила удовольствие

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Марк Стоун подвёл итоги поездки в Швецию на матчи регулярного чемпионата НХЛ.



«Мы получили огромное удовольствие от пребывания в Швеции. Всё было великолепно: болельщики, журналисты, культурная программа. Для меня и правда пока всё складывается хорошо. Но дело ещё и в том, что у нас в целом идёт атакующая игра. За последние два матча мы нанесли 72 броска по воротам. Если мы продолжим играть таким образом, то сможем одержать много побед», — цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ.

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