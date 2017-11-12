Браташ: на памяти не было, чтобы 2 игрока почти одновременно получили по 4 минуты

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился эмоциями от победы в Кубке Германии. Российская команда выиграла все матч и впервые с 1993 года праздновала победу на турнире.

«Раз нам удалось во всех трёх матчах, проигрывая по ходу, одержать итоговую победу, значит, характер у команды есть. Все встречи отличались друг от друга. Сегодня мы заострили внимание на том, чтобы повести в счёте, нам это удалось. Всё шло по плану, кроме двух четырёхминутных удалений одновременно. На моей памяти такого не было, чтобы практически одновременно два игрока получили по четыре минуты. Отстоять втроём столько времени и не пропустить практически нереально, поэтому эти две пропущенные шайбы немного сломали наш план, но мы довольно быстро вернулись в игру и дальше уже всё шло по нашему сценарию.



Надо как следует проанализировать прошедший турнир. Есть моменты, которые нам понравились, есть игроки, которые проявили себя довольно ярко. Всё это мы обсудим с руководством национальной сборной, подготовим для них своё мнение, отчет по команде, по играм и конкретно по каждому хоккеисту», — цитирует Браташа официальный сайт ФХР.