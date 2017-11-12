Итоги дня МХЛ: 9-е подряд поражение «Тюменского Легиона» и другие результаты

Программа 12 ноября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена пятнадцатью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
«Амурские Тигры» уступили «Алмазу» — 1:3. Это пятое кряду поражение хабаровской команды.
Хабаровск
Череповец
«Локо» на выезде разгромил «Тайфун» — 8:2.
Приморский край
Ярославль
«Омские Ястребы» уступили «Сибирским Снайперам» — 2:5. Новосибирская команда одержала пятую победу подряд.
Омская область
Новосибирская область
«Стальные Лисы» уступили «Мамонтам Югры» — 5:8.
Магнитогорск
Ханты-Мансийск
«Белые Медведи» переиграли «Кузнецких Медведеей» — 6:3.
Челябинск
Новокузнецк
«Реактор» проиграл «Ирбису» — 3:4 ШБ.
Нижнекамск
Казань
«Спутник» уступил «Ладье» — 2:4.
Альметьевск
Тольятти
МХК «Спартак» вырвал победу у питерского «Динамо» — 5:4 ШЬ.
Москва
Санкт-Петербург
«Крылья Советов» уступили СКА-1946 -1:3.
Москва
Санкт-Петербург
«Чайке» хватило одного гола для победы над МХК «Динамо» — 1:0. Это шестое подряд поражение московской команды.
Москва
Нижний Новгород
«Красная Армия» победила «Атлантов» — 5:3.
Москва
Московская область
«Русские Витязи» разгромили «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 5:0.
Чехов
Пекин
«Снежные Барсы» вырвали победу у «Авто» — 6:5 ШБ.
Астана
Екатеринбург
«Алтай» уступил «Толпару» — 2:3 ШБ.
Усть-Каменогорск
Уфа
«Сарматы» оказались сильнее «Тюменского Легиона» — 3:2 ОТ. Это девятое кряду поражение тюменской команды.
Оренбург
Тюмень