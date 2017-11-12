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Итоги дня МХЛ: 9-е подряд поражение «Тюменского Легиона» и другие результаты

Хоккей

Программа 12 ноября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена пятнадцатью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Амурские Тигры» уступили «Алмазу» — 1:3. Это пятое кряду поражение хабаровской команды.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
1 : 3 1:0, 0:2, 0:1
Алмаз
Череповец
1:0 – Лушников (Заседа, Янчевский) – 17:25 (5x5), 1:1 – Калугин (Колесников) – 26:43 (5x5), 1:2 – Гераськин (Сычушкин, Колесников) – 29:52 (4x5), 1:3 – Грачёв (Зарубин, Гераськин) – 58:37 (4x4)

«Локо» на выезде разгромил «Тайфун» — 8:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Тайфун
Приморский край
2 : 8 2:1, 0:3, 0:4
Локо
Ярославль
1:0 – Манукян (Крикуненко) – 07:27 (5x5), 2:0 – Манукян (Крикуненко) – 13:50 (5x5), 2:1 – Червоненко (Аноховский, Гизатуллин) – 17:36 (5x5), 2:2 – Мисюль (Гизатуллин, Червоненко) – 31:48 (5x5), 2:3 – Павликов (Аноховский) – 34:58 (5x5), 2:4 – Гизатуллин (Рыбаков, Стальнов) – 39:44 (5x5), 2:5 – Зенчиков (Денежкин, Денисенко) – 41:53 (5x5), 2:6 – Денежкин (Зенчиков, Штайгер) – 49:25 (5x4), 2:7 – Беляев (Цыганов, Лисин) – 53:53 (5x5), 2:8 – Зенчиков (Аноховский, Мисюль) – 58:30 (6x5)

«Омские Ястребы» уступили «Сибирским Снайперам» — 2:5. Новосибирская команда одержала пятую победу подряд.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
2 : 5 2:1, 0:0, 0:4
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 – Рожковский (Мельников, Ковалёв) – 04:25 (5x5), 2:0 – Мельников (Минеев, Ковалёв) – 07:26 (5x5), 2:1 – Шашков (Коньков, Челбаев) – 15:05 (5x4), 2:2 – Ткаченко (Михайлов, Богуш) – 48:13 (5x4), 2:3 – Ткаченко (Кононов) – 55:56 (5x5), 2:4 – Шашков – 58:28 (5x5), 2:5 – Богуш (Ткаченко) – 59:50 (5x5)

«Стальные Лисы» уступили «Мамонтам Югры» — 5:8.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
5 : 8 1:3, 3:3, 1:2
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Яремчук (Вахрутдинов) – 09:29 (5x5), 1:1 – Дубин (Токарев) – 13:09 (5x5), 1:2 – Юшкевич (Еркин, Грымзин) – 16:55 (5x4), 1:3 – Юшкевич (Попов) – 17:19 (5x5), 2:3 – Зотов (Швырёв, Хайруллин) – 20:40 (5x5), 2:4 – Грымзин (Еркин, Вахрутдинов) – 23:02 (5x4), 3:4 – Коробкин (Швырёв, Башкиров) – 25:35 (5x4), 3:5 – Зоркин – 27:06 (5x5), 3:6 – Гайдеик (Куцмус, Еркин) – 30:12 (5x5), 4:6 – Зотов (Швырёв) – 31:49 (5x5), 4:7 – Юшкевич (Еркин, Куцмус) – 53:54 (5x4), 5:7 – Платонов (Рожков, Корешков) – 56:53 (5x5), 5:8 – Грымзин (Еркин, Вахрутдинов) – 58:23 (en)

«Белые Медведи» переиграли «Кузнецких Медведеей» — 6:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
6 : 3 1:0, 4:1, 1:2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Степанов (Ясинский, Кобяков) – 02:04 (5x5), 2:0 – Степанов (Ясинский) – 26:30 (5x5), 3:0 – Мокрушев (Шабанов, Несветаев) – 28:27 (5x5), 3:1 – Тарасов (Ларин) – 30:28 (5x5), 4:1 – Шабанов (Мокрушев) – 34:37 (5x4), 5:1 – Шафигулин (Мякишев) – 36:57 (5x5), 5:2 – Лудцев (Зиновьев, Шевченко) – 41:32 (5x4), 5:3 – Зиновьев (Шевченко) – 43:27 (5x4), 6:3 – Тертышный (Шушарин) – 59:39 (en)

«Реактор» проиграл «Ирбису» — 3:4 ШБ.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
3 : 4 0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1
Ирбис
Казань
0:1 – Баин (Крутов, Тумченко) – 06:22 (5x5), 1:1 – Галеев (Хафизов) – 26:56 (5x4), 2:1 – Видилин (Паранин, Малышев) – 34:16 (5x5), 2:2 – Мухин (Марушев) – 36:12 (5x5), 3:2 – Семёнов (Хисамутдинов) – 36:48 (5x5), 3:3 – Марушев (Москалёв, Мухин) – 52:42 (5x5), 3:4 – Марушев – 65:00 ( ПБ)

«Спутник» уступил «Ладье» — 2:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
2 : 4 0:2, 2:1, 0:1
Ладья
Тольятти
0:1 – Журавлёв (Семёнов, Поляничев) – 15:11 (5x5), 0:2 – Поляничев (Валиуллов) – 18:33 (4x5), 1:2 – Шарипов (Бархаткин) – 20:29 (5x5), 2:2 – Бархаткин (Каримов) – 24:03 (5x4), 2:3 – Николенко (Валиуллов, Сыромятников) – 36:54 (5x4), 2:4 – Цыбин (Валиуллов) – 59:01 (en)

МХК «Спартак» вырвал победу у питерского «Динамо» — 5:4 ШЬ.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
5 : 4 0:2, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Назаревич (Ельшанский, Анисимов) – 11:06 (5x5), 0:2 – Дыняк (Чернов, Михайлов) – 15:07 (5x5), 1:2 – Сорокин (Кузьменко) – 21:49 (5x5), 2:2 – Розанов (Тришин, Талалуев) – 26:42 (5x5), 3:2 – Миллер (Ревацкий) – 35:30 (5x5), 3:3 – Чернов (Дыняк, Васин) – 35:50 (5x5), 3:4 – Жиляков (Дыняк) – 51:04 (5x5), 4:4 – Шалагин (Талалуев, Морозов) – 56:19 (5x5), 5:4 – Жолобов – 65:00 ( ПБ)

«Крылья Советов» уступили СКА-1946 -1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
1 : 3 1:1, 0:1, 0:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 – Михасёнок (Каптелин) – 02:30 (5x5), 1:1 – Иванов (Баринов) – 08:24 (5x5), 1:2 – Иванов (Курбатов) – 31:51 (5x5), 1:3 – Курбатов (Овечкин) – 58:01 (en)

«Чайке» хватило одного гола для победы над МХК «Динамо» — 1:0. Это шестое подряд поражение московской команды.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо
Москва
0 : 1 0:1, 0:0, 0:0
Чайка
Нижний Новгород
0:1 – Матянин (Чайка, Васильев) – 18:36 (5x5)

«Красная Армия» победила «Атлантов» — 5:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
5 : 3 0:1, 1:1, 4:1
Атланты
Московская область
0:1 – Колегов (Правило, Островский) – 14:09 (5x5), 1:1 – Исхаков (Мокрицын, Бочкарёв) – 20:24 (5x4), 1:2 – Силантьев (Морозов) – 30:31 (5x5), 1:3 – Морозов (Клепко) – 44:18 (5x5), 2:3 – Билялов (Комиссаров) – 45:18 (5x5), 3:3 – Маркус (Билялов, Александров) – 53:48 (5x5), 4:3 – Ртищев (Шепельков, Корбит) – 56:25 (5x5), 5:3 – Ртищев – 59:59 (en)

«Русские Витязи» разгромили «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 5:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
5 : 0 1:0, 2:0, 2:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Верба (Горохов, Кожемякин) – 07:43 (5x5), 2:0 – Ершов (Ануфриев) – 26:55 (5x5), 3:0 – Чуйков (Варламов, Гаврилович) – 31:56 (5x4), 4:0 – Горохов (Верба) – 44:51 (5x5), 5:0 – Верба (Кожемякин) – 55:18 (5x5)

«Снежные Барсы» вырвали победу у «Авто» — 6:5 ШБ.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
6 : 5 2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0
Авто
Екатеринбург
0:1 – Кошелев (Муравьёв, Шарипов) – 04:14 (5x4), 1:1 – Мелихов (Мухаметов) – 09:13 (5x5), 2:1 – Бутенко (Мелихов, Мухаметов) – 13:49 (5x5), 2:2 – Белоцкий (Павленко, Петров) – 16:31 (5x5), 2:3 – Шарипов (Кошелев, Муравьёв) – 21:23 (5x5), 3:3 – Гусынин (Муратов, Орехов) – 24:23 (5x5), 4:3 – Данияр (Муратов, Мелихов) – 28:03 (5x5), 4:4 – Павленко (Петров, Бухаров) – 39:16 (5x5), 4:5 – Бухаров (Павленко, Белоцкий) – 45:44 (5x5), 5:5 – Сергеев (Гатиятов, Мельников) – 54:35 (5x5), 6:5 – Мелихов – 65:00 ( ПБ)

«Алтай» уступил «Толпару» — 2:3 ШБ.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
2 : 3 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:1
Толпар
Уфа
1:0 – Епишев – 07:54 (5x5), 1:1 – Скориков (Хасанов) – 21:20 (5x4), 1:2 – Миргалиев (Аскаров, Абдеев) – 33:57 (5x4), 2:2 – Третьяковский (Сухов) – 49:07 (5x5), 2:3 – Аскаров – 65:00 (5x5)

«Сарматы» оказались сильнее «Тюменского Легиона» — 3:2 ОТ. Это девятое кряду поражение тюменской команды.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Сарматы
Оренбург
3 : 2 2:1, 0:0, 0:1, 1:0
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Пивунов (Кунишников, Заречный) – 13:02 (5x5), 1:1 – Воробьёв (Цибин, Филиппов) – 18:50 (5x5), 2:1 – Михалёв (Ионов) – 19:51 (5x5), 2:2 – Арзамасцев (Воробьёв, Плёнкин) – 43:37 (5x5), 3:2 – Любишкин (Юлбарисов, Сгибнев) – 63:49 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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